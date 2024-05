3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica terá encontro de lideranças e capacitações para produtores rurais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento promovido pela Associação dos Produtores da região, Sebrae Minas e parceiros tem o objetivo de estimular o desenvolvimento do território

Poços de Caldas vai sediar, nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de maio), o 3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cafeicultura e da economia na região, fortalecendo a marca coletiva e abrindo mercado para produtores, associações e empresas associadas.

A ação é promovida pelo Sebrae Minas, Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Emater, Prefeitura de Poços de Caldas, Prefeitura de Campestre, e Instituto Federal do Sul de Minas – campus Poços de Caldas.

A programação inclui palestras, paineis e Dia de Campo para produtores, estudantes e profissionais de toda a cadeia produtiva do café. Entre os destaques está o lançamento do concurso de qualidade dos cafés de Poços de Caldas. Haverá ainda as palestras “Promoção das Indicações Geográficas” e “Mudanças climáticas e os efeitos na comunicação entre as flores dos cafés e as abelhas nativas”, além do painel “Solo Vulcânico”. Já o Dia de Campo será realizado no dia 17/5, na Fazenda Mantissa, em Campestre. Paralelamente às atividades, acontecerá a feira de cafés especiais da Região Vulcânica, aberta ao público. Mais informações podem ser obtidas neste link.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo o 3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica será uma excelente oportunidade para que as pequenas empresas do setor possam se atualizar e divulgar seus produtos.

“Durante o evento, os empreendedores locais podem conhecer, se inspirar em casos de sucesso e se inteirar sobre questões que impactam diretamente a qualidade do nosso café. A iniciativa faz parte das ações do Sebrae Minas para apoiar os cafeicultores e promover o desenvolvimento econômico nos 12 municípios da Região Vulcânica”, afirma.

Encontro de lideranças

Durante o seminário, no dia 16 de maio, às 19h, o Sebrae Minas também irá promover o 3° Encontro de Prefeitos e Lideranças da Região Vulcânica. Durante o evento, serão discutidas iniciativas voltadas para o fortalecimento do território, em prol do desenvolvimento econômico.

O encontro terá a palestra “Estratégias para o desenvolvimento regional aprendizados na Região do Suditirol”, com a participação do produtor rural e ex-presidente da Associação dos Produtores de Queijos Canastra (Aprocan), João Carlos Leite, o ‘Joãzinho da Canastra’. O produtor vai apresentar experiências e aprendizados obtidos em uma missão empresarial que participou na Região de Suditirol, na Itália, território com similaridades à Região Vulcânica.

“Nosso objetivo é criar novas estratégias de promoção para desenvolvimento econômico para toda a região. Por isso, além da participação de atores da cadeia produtiva do café, também convidamos lideranças e produtores de vinho, doce, queijo, bolachinhas, cerveja artesanal, azeite, gastronomia e turismo”, diz o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo.

Sobre os Cafés Vulcânicos

Definidos em uma área de solo vulcânico entre o Sul de Minas Gerais e o Nordeste de São Paulo, os cafés produzidos na região são cultivados em um território cujas características de clima e relevo proporcionam um “terroir” singular. Localizada entre as montanhas de dois estados, a Região Vulcânica abrange 12 municípios: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais; Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo.