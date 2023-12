4° Passeio de Natal Solidário arrecada donativos para Instituições Beneficentes de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 4º Passeio de Natal Solidário, ocorrido no último final de semana, foi um verdadeiro sucesso em participação, organização e, especialmente, na arrecadação de donativos essenciais para às Instituições Beneficentes de Poços de Caldas.

Foram arrecadados 650 litros de leite, 61 pacotes de fraldas, 128 livros infantis e itens de cestas básicas.

Para o Asilo Vinha do Senhor e a Vila Vicentina Elvira Dias foram entregues fraldas e leite. O Asilo São Vicente de Paulo, recebeu a doação de leite. O Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo) recebeu os itens de cesta básica, fraldas e leite. No Lar Criança Feliz, foram entregues dezenas de livros, brinquedos e pacotes de leite. A Academia Poços-caldense de Letras também recebeu literaturas infantis que serão encaminhadas às unidades do Programa Saúde da Família (PSF`s), para que as crianças tenham acesso fácil à leitura, enquanto aguardam atendimento.

Este é o 4º ano que a Tv Poços realiza o evento, sob a coordenação da jornalista, Ivonete Dorr, que destaca a notável colaboração do Clube do Fusca, entusiastas de veículos antigos e motociclistas de diversos clubes, incluindo a representação da Associação dos Motociclistas.

As figuras do Papai Noel e Mamãe Noel puderam ser vistas dentro da luxuosa Limosine, ainda pilotando moto e, em outros veículos, agradando a criançada e os adultos.

A iniciativa do evento não apenas fortaleceu laços entre todos os presentes, mas também proporcionou um impacto positivo e significativo para instituições beneficentes.

O trajeto do passeio teve início no entorno do Estádio Ronaldão em direção às ruas centrais da cidade, finalizando na Cervejaria Bones para confraternização com o show da dupla The Bartos. A segurança dos participantes e do trânsito em geral foi realizada com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.