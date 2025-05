4ª Corrida Nossa Santa Casa: Novas bombas de infusão já estão em uso na Quimioterapia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 4ª edição da Corrida Nossa Santa Casa, realizada no dia 1º de dezembro em Poços de Caldas, foi muito além de um evento esportivo: transformou-se em um verdadeiro ato de solidariedade. Mais de 500 atletas participaram da prova, que arrecadou R$ 46.656,66 por meio das inscrições e de generosas doações. Todo o valor foi destinado à compra de 10 novas bombas de infusão para o setor de Quimioterapia da Santa Casa.

A prestação de contas da corrida, bem como a nota fiscal da aquisição dos equipamentos, está disponível no Portal da Transparência da Santa Casa: https://santacasapc.com.br/portal-da-transparencia/.

Os equipamentos chegaram ao Hospital em março e já estão em pleno funcionamento, trazendo melhorias significativas para o tratamento dos pacientes em quimioterapia. As bombas de infusão permitem a administração mais precisa dos medicamentos, o que impacta diretamente na eficácia e segurança do tratamento oncológico.

“A compra das novas bombas foi de extrema importância para a Quimioterapia. Elas oferecem um tratamento mais preciso e confortável para os pacientes, por serem mais leves, compactas e fáceis de manusear. As antigas ainda funcionavam, mas essas novas são muito mais didáticas e modernas, oferecendo uma experiência muito melhor para quem trata e para quem é tratado”, explica a enfermeira da Quimioterapia, Mariana Pereira.

Solidariedade que transforma

Nesta edição, além do valor arrecadado com as inscrições, a corrida contou com apoio essencial de doadores. A empresária Giane Assis, uma das proprietárias da Aline Gás, doou R$ 5 mil — o valor equivalente a uma bomba de infusão. Já Fabiana Andreazi, que teve a mãe em tratamento na Unacon, organizou um bazar com brinquedos trazidos da Inglaterra e doou todo o valor arrecadado, cerca de R$ 3 mil, à causa.

“Quero agradecer a todos que contribuíram para o sucesso da Corrida: patrocinadores, atletas, voluntários nos pontos de hidratação e todos que fizeram doações. Que Deus abençoe cada um, com muita saúde. Essas bombas são fundamentais para a quimioterapia, para ajudar nossos irmãos que enfrentam o câncer”, afirma a vice-provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, responsável pelo SOS Santa Casa, entidade que organizou a corrida em parceria com o setor de Comunicação do Hospital.

Save The Date !

A 5ª Corrida Nossa Santa Casa já tem data marcada: será no dia 7 de dezembro de 2025, com muitas novidades.

“Ao longo de suas quatro edições, a Corrida Nossa Santa Casa cresceu e se consolidou como uma das principais provas de trail run da região. A edição de 2024 foi um marco — tanto pelo valor arrecadado quanto pela aprovação quase unânime dos atletas. Agora, queremos dar um salto de qualidade, com novidades nas distâncias e no local da prova. Em breve traremos mais detalhes, mas já deixem reservada a data: 7 de dezembro será um dia para celebrar o esporte e a solidariedade”, destaca o assessor de Comunicação da Santa Casa e organizador da prova, Rafael Santos.

