4ª Jornada de Quadril da Santa Casa realiza mutirão de cirurgias e reúne especialistas de todo o país

A Santa Casa de Poços de Caldas realizou, nos dias 11 e 12 de abril, a 4ª edição da Jornada de Quadril, evento que uniu assistência, ciência e solidariedade em uma programação voltada à atualização médica e ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa contou com um mutirão de cirurgias de artroplastia total de quadril e aulas teóricas com especialistas de referência nacional.

A programação integrou ainda a 2ª Reunião Científica da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ) – Regional Sudeste, com o apoio da PUC Minas, onde foram realizadas as atividades acadêmicas.

Na manhã de sexta-feira, dia 11, oito pacientes do SUS foram beneficiados com cirurgias de colocação de prótese de quadril, realizadas no Centro Cirúrgico da Santa Casa. As próteses foram doadas por empresas parceiras, o que possibilitou a realização do mutirão. As empresas que fizeram as doações foram: AMGS, DELTA, DIOM, BIO-2, JV-MEDIC, ORTOSSÍNTESE e B-BRAUN.

O médico responsável pelo setor de Ortopedia da Santa Casa, Dr. Edmilson Reis, organizador da Jornada ao lado do também ortopedista Dr. Guilherme Falótico, comemorou os resultados alcançados nesta edição.

“Essa foi a nossa 4ª Jornada do Quadril. Conseguimos, com o apoio das empresas parceiras, realizar oito cirurgias em pacientes que estavam aguardando há bastante tempo. Com essas próteses, devolvemos qualidade de vida, reduzimos a dor e resgatamos a autoestima de pessoas que sofriam muito. Tivemos médicos de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro… uma grande equipe de profissionais que se uniu para esse objetivo”, destacou Dr. Edmilson.

Na parte teórica do evento, realizada no auditório da PUC Minas – campus Poços de Caldas, o tema principal foi “Trauma do Quadril no Idoso”, com palestras sobre artroplastia, fraturas complexas e condutas cirúrgicas. Também foram discutidas “Revisões de Artroplastia Total de Quadril (ATQ)”, abordando instabilidade protética, infecções periprotéticas e estratégias de revisão, sempre com a participação de especialistas e mesas redondas com discussão de casos clínicos.

“Nosso foco foi o quadril do idoso e as dificuldades encontradas nas revisões de próteses. É uma grande oportunidade de troca de conhecimento, sempre mantendo o objetivo de ajudar os pacientes e aprimorar o aprendizado”, ressaltou o ortopedista.

A Jornada também contou com a presença de médicos renomados, como o Dr. Reinaldo Massis, do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, que fez questão de participar mais uma vez ao lado de seus residentes.

“É sempre um prazer retornar a Poços de Caldas para esse evento. A Jornada une aprendizado, amizade e solidariedade. Além de ajudarmos pacientes do SUS que sofrem com uma condição tão incapacitante, estamos contribuindo para a formação de novos profissionais”, afirmou.

Estiveram presentes no evento o presidente da SBQ, Marcos Giordano, e o presidente da SBQ Sudeste, Dr. Alex Fabiano Dias Pinto, que reforçou o compromisso da Sociedade com iniciativas como a de Poços.

“Estamos pelo quarto ano consecutivo ao lado do Dr. Edmilson nessa Jornada. Para nós, da Regional Sudeste da SBQ, é uma grande satisfação participar de um evento que alia ciência e impacto social. Estão todos de parabéns”, concluiu o Dr. Alex.