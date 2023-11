4&Jazz leva música instrumental à Expo-Arte neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Show acontece na famosa Fonte do Leãozinho de Poços de Caldas

Neste domingo, 5 de novembro, a partir das 10h, a banda 4&Jazz se apresenta na feira de artesanato Expo-Arte de Rua. O show é realizado no espaço da Fonte do Leãozinho, enaltecendo clássicos da música instrumental.

4&Jazz é formada pelos músicos Fernando Moreira (guitarra), Estevão Pinheiro (bateria), Mário Clidão (contrabaixo) e Thales Baptista (saxofone) e vem conquistando a cada dia um espaço importante na cena da música instrumental em Poços de Caldas.

O quarteto traz em suas apresentações um repertório especialmente selecionado, pautado na riqueza de estilos da música instrumental do Brasil e do mundo, promovendo a difusão de seus inúmeros gêneros e estilos.

O show na Expo-Arte de Rua propõe a promoção e difusão da música instrumental no cenário poços-caldense que, muitas vezes, fica restrita a um pequeno público. A proposta de ocupar diferentes locais é justamente garantir a oportunidade para que mais pessoas tenham acesso à diversidade e riqueza da música instrumental, para além do simples entretenimento da população local e turistas, sendo a feira de artesanato um espaço democrático e abrangente para cativar vários tipos de pessoas.

O show do 4&Jazz é viabilizado pelo edital Credenciamento de Músicos da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, que visa fomentar diversos espaços da cidade com música de qualidade, e conta com a produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, além do apoio institucional das Thermas Antônio Carlos e Codemge.

Para saber mais, siga as redes sociais: @banda4ejazz e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

4&Jazz na feira Expo-Arte de Rua

Data: domingo, 5 de novembro de 2023

Horário: 10h

Local: Expo-Arte de Rua- Fonte do Leãozinho (ao lado das Thermas Antonio Carlos) – Praça Elisiário Junqueira, Centro, Poços de Caldas

*gratuito