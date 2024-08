4º Festival da Cultura Empreendedora acontece no IFSULDEMINAS nesta quinta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Promovido pelo Instituto Alcoa, o evento gratuito conta com diversas ações

A 4ª edição do Festival da Cultura Empreendedora, promovido pelo Instituto Alcoa, cujo tema é “Oportunidades transformadoras”, teve início na última semana com a Conferência de Abertura, em formato virtual, com a presença de representantes e empreendedores dos territórios onde a Alcoa está presente: Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA).

A segunda etapa vem sendo realizada presencialmente nos territórios, e em Poços de Caldas está marcada para esta quinta-feira, dia 15 de agosto. A “Maratona Empreendedora” começará às 19h com uma roda de conversa com empreendedores locais sobre “Empreendedorismo Criativo” e seguirá até as 22h com uma Feira de Empreendedores. O evento acontecerá no Instituto Federal Sul de Minas, campus de Poços de Caldas, parceiro do evento, com entrada gratuita.

O Festival tem como objetivo destacar ações simples e práticas que potencializam a cultura do empreendedorismo nas localidades. Uma novidade é que o encontro presencial desta edição tem o conceito de Maratona Empreendedora, com o intuito de despertar criatividade, inovação e solução para questões presentes no cotidiano de quem empreende ou deseja entrar nessa área.

O 4º Festival contará com a presença de especialistas, organizações sociais, atrações culturais e empreendedores de Poços de Caldas, além de outros interessados em dialogar sobre a cultura empreendedora.

Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipadamente pela plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/4-festival-da-cultura-empreendedora. Também é possível se cadastrar presencialmente no dia do evento com suporte da organização.

Para a realização do Festival, o Instituto Alcoa conta com a organização da Carvalho Agência Cultural e apoio do IFSULDEMINAS e Sebrae.

PROGRAMAÇÃO

15 de agosto – quinta-feira

As atividades acontecem no Campus de Poços de Caldas do Instituto Federal Sul de Minas. Endereço: Av. Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança – Zona Sul, das 19h às 22h.

Roda de Conversa (19h)

Bate-papo sobre Empreendedorismo Criativo com mediação de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural), com a participação dos(as) convidados(as): Áurea Grizatti (idealizadora do projeto ‘Para Além do Vestir’, que realiza ações sobre moda e sustentabilidade); Gabriela Kintiliano (diretora da Futurum, empresa júnior do curso de Administração do IFSULDEMINAS); Deise Carrijo (empresária e professora de artes decorativas no Ateliê Amor de Arte); Ivan Figueiredo (Analista Técnico do SEBRAE MG, responsável pelo Desenvolvimento Territorial e Setorial na microrregião Poços de Caldas).

Feira Empreendedora (a partir das 20h):

Com participação de empreendedores de Poços de Caldas, com exposição e vendas de produtos autorais, como Cafés da Região Vulcânica, Empresa Júnior do IFSULDEMINAS, SEBRAE Poços de Caldas, SENAC Poços de Caldas, Sicoob Sarom – Zona Sul

Atração Cultural: DJ Crys Marques

A entrada é gratuita. Faça a sua inscrição para garantir a sua participação.

Venha participar e divulgar o Festival!

O site oficial do evento – www.festculturaempreendedora.com.br – reúne a programação do evento, atualizada periodicamente. Mais informações também podem ser encontradas na página do Facebook da Alcoa Poços.