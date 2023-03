51º Congresso da ASSEMAE acontece em setembro, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O presidente nacional da ASSEMAE, Rodopiano Marques Evangelista, lançou oficialmente, na manhã desta quinta, 3, o 51º CNSA -Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE, a ser realizado de 18 a 22 de setembro, no Cenacom, como parte integrando das comemorações pelos 150 anos de Poços de Caldas.

A data foi definida durante reunião no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, que contou ainda com a presença dos secretários municipais de Governo, Comunicação Social, e Turismo, do presidente do Sindicato de Hotéis, Waldir Miguel, do diretor do DMAE, Paulo César Silva, representantes dos Bombeiros e também da Assemae, Manuelito Magalhães Júnior, vice-presidente e coordenador do Congresso, além do secretário-executivo e procurador jurídico, Francisco dos Santos Lopes.

De acordo com o presidente da ASSEMAE, o mês de setembro coincide com o aniversário do DMAE, e também da ASSEMAE, que estarão comemorando as datas festivas recebendo em Poços de Caldas os congressistas de todo o Brasil. A expectativa da organização é de que o evento atraia aproximadamente 3 mil pessoas para a cidade, que possui vasta rede hoteleira, diversos atrativos turísticos e se destaca por suas águas termais.

Poços de Caldas já havia sido definida como sede do congresso no ano passado, durante a última edição do evento, em Porto Alegre. Na ocasião, Rodopiano Marques Evangelista, gerente de operações do DMAE, foi eleito, por unanimidade, presidente da ASSEMAE 2022-2025.

A cidade sediou o congresso, em 2015, quando atraiu 3 mil congressistas e movimentou cerca de R$ 4 milhões no setor de turismo em cinco dias de evento . “O congresso da Assemae traz, além de dividendos para o município, um acervo técnico de discussões em nível nacional e internacional de assuntos de toda questão de infraestrutura do Brasil. Trabalhamos os temas: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Aguardamos a presença de autoridades dos governos federal e estadual para as discussões acerca de temas relevantes para o país e, paralelamente a isso, teremos a feira nacional do setor, com expositores nacionais e internacionais”, ressalta Rodopiano.

Poços de Caldas

Uma das mais belas estâncias hidrominerais do país, conhecida como a “Cidade das Águas”, Poços de Caldas está distante 169 quilômetros de Campinas, 260 quilômetros de São Paulo e 468 quilômetros de Belo Horizonte, capital do Estado. O turismo é o destaque do município graças à fama internacional de suas fontes de águas termais e minerais, utilizadas em diversas terapias, além da produção de doces artesanais e objetos decorativos de vidro murano. A cidade oferece aos seus moradores 100% de água tratada e 100% no tratamento de esgoto coletado, tendo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) como uma das referências no setor de saneamento no país.