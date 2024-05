A 1ª Vila Literária de Minas Gerais do Flipoços 2024 encantou o público e superou expectativas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 27 de abril a 05 de maio, Poços de Caldas sediou um dos mais importantes encontros de língua portuguesa do Brasil – o 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços 2024. A programação trouxe mais de 160 convidados, 200 atrações, shows todas as noites e uma movimentação em torno de vendas de livros que superou as expectativas da organização.

Segundo a curadora do evento, Gisele Ferreira, graças à 1ª Vila Literária de Minas Gerais, que recebeu um público de mais de 60 mil pessoas, as vendas totalizaram cerca de R$ 2 milhões em vendas de livros.

Mas para a organização o que ficou evidente foi a receptividade do público que aprovou 100% o formato de Vila Literária. “Nesta edição, mais que tudo o que me alegrou foi a participação maciça da população local, regional e muitos turistas de várias partes do Brasil. Nossa 1ª Vila Literária de Minas Gerais, localizada no Parque José Afonso Junqueira, ofereceu uma experiência diferenciada para o público e a satisfação foi sentida em cada visitante”.

Integrado a toda exuberância do Parque e à natureza, o evento superou também as expectativas em relação a títulos disponibilizados e impacto na economia local.

FEIRA DO LIVRO DO SUL DE MINAS

Em relação ao número de expositores, houve um aumento de cerca de 15% no número de espaços disponibilizados. O acréscimo também foi verificado no que se refere ao número de títulos e público. Nesta edição, cerca de 35 mil obras, entre livros físicos e digitais, foram disponibilizadas durante a Feira do Livro do Sul de Minas.

Segundo balanço da organização do evento, em vendas e negócios fechados durante a feira 2 milhões foram movimentados. O evento refletiu-se também a economia local, com impactos sobre os setores de hospedagem, alimentação e serviços, recebendo visitantes de diversas partes do país.

Segundo a curadora Gisele Ferreira, a Feira trouxe gêneros literários variados, com opções desde a literatura infantil, mas os livros mais vendidos nesta edição foram dos autores convidados, quadrinhos e mangás.

PROGRAMAÇÃO

Ao longo de nove dias, ilustres convidados estiveram na cidade, participando de mesas nos palcos Coreto Cultural e Sesc Sulfurosa, além dos espaços parceiros. Com forte destaque à Minas e à mineiridade, o Flipoços trouxe o tema “A Crônica nossa de cada dia”, recebendo ícones da crônica brasileira, como Julian Fuks, Cristiana Rodrigues, Sophie Ganeff, Luiz Eduardo Carvalho, Diógenes Moura e o imortal Ruy Castro.

As atrações também destacaram os escritores locais, fomentando a literatura sulmineira. Considerado o maior celeiro de escritores do sul de Minas Gerais, o município de Poços conta, hoje, com mais de 400 escritores e escritoras catalogados, de vários gêneros literários.

ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

Segundo Gisele Ferreira, o evento também promoveu diversas ações focadas na acessibilidade e na sustentabilidade. “Ficamos contentes com a parceria com a Escola Politécnica de Leiria (Portugal) do CRID – Centro de Referência para Inclusão Social que pela primeira vez apoio um festival literário no Brasil oferecendo material do festival em braile e com todos os pictogramas de acessibilidade.”, enfatiza a curadora Gisele Ferreira. Além disso, a distribuição de mudas de árvores frutíferas, composto orgânico e suculentas, em parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho, foi um dos pontos altos nos primeiros dias do Festival.

Como em outras edições, o evento manteve sua linha eclética e plural promovendo mesas sobre questões relativas a gênero e diversidade sexual na atualidade, com destaque à Literatura LGBTQIA+, Literatura e Gastronomia, Cinema, Música, História, Literatura Indígena, Negra e Lusófona. Na linha literária, um momento emocionante foi a homenagem à Nelida Piñon que completaria 90 anos. “Nélida foi uma grande e estimada amiga. Tenho certeza que de onde ela estiver, ficou feliz”, diz Gisele.

Outro ponto alto da 19ª edição do Flipoços foi a programação musical noturna com shows excelentes, dentre eles, “O falar caipira nas músicas de Tonico e Tinoco” e o show de blues com o artista norte-americano Keith Dunn and The Simi Brothers.

O encerramento do Festival contou com homenagens ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, com a participação dos escritores Mariana Basílio, Mar Becker, Dalila Teles, Pau de Cabinda, Celia Souza e Cristina Drios, a escritora que fez a 4ª Residência Literária Flipoços Camões.

O Festival é uma realização GSC Eventos Especiais, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Ministério da Cultura. Contou com os patrocínios: Rede Itaú, Valgroup, Althaia, Nutrire, Myrallis, Docol, Instituto Chamex e Sylvamo. Transporte Oficial: Viação Santa Cruz. Parceria Cultural: Sesc Minas. Apoio Cultural: Sebrae, Green PCR, Maple Bear, CNA Inglês Definitivo e Cine Marquise. Patrocínio no Prêmio Literário da Renovagraf. Internet Exclusiva – Telemídia. Parceria internacional Camões, Embaixada de Portugal e Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social.