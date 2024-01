A Adefip promove curso de formação continuada para profissionais que atuam na rede municipal de ensino

A Adefip promove mais um curso de formação continuada para profissionais que atuam na rede municipal de ensino. A capacitação acontece nos dias 25, 26,27 e 28 de janeiro na sede da Adefip (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas). O curso será voltado para os novos auxiliares de Educação Inclusiva do município. O curso acontece por meio de uma parceria entre a Adefip e a Secretaria Municipal de Educação. Participarão cerca de 60 profissionais da Rede de Ensino que vão contar com aulas teóricas e práticas.

A Adefip é pioneira nesta capacitação que será ministrada pela equipe multidisciplinar na Instituição.

Esta capacitação tem como objetivo ampliar o conhecimento e contribuir para a prática dentro das Instituições de Ensino, desta forma, a Adefip trabalha suas ações buscando olhar as potencialidades da pessoa com deficiência e promover sua reabilitação para além dos muros da Instituição, pois é assim que pretendemos alcançar nossa missão que visa a equidade e inclusão social para uma sociedade mais justa. Ao final do curso cada participante receberá um certificado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.