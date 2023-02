“A Baleia” drama com 3 indicações ao Oscar estreia no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estreia nesta quinta-feira (23), o filme “A Baleia”. O drama psicológico dirigido por Darren Aronofsky que tem 3 indicações ao Oscar, conta a história de um um professor de inglês recluso, que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Sozinho, ele convive diariamente apenas com a culpa, por ter abandonado Ellie (Sadie Sink), sua filha hoje adolescente que ele deixou junto com a mãe Mary (Samantha Morton) ao se apaixonar por outra mulher. Agora, ele irá buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar seus erros do passado.

As sessões são legendadas e os horários de exibição são as 13h45 e às 18h40.

Confira a programação completa do Cine Marquise Ultravisão:

AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO [ESTREIA]

Direção: Juan Jesus Garcia Galocha ‧ Comédia/Animação ‧ 1h 28m

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: As Múmias é uma divertida aventura de animação familiar que segue três múmias egípcias que acidentalmente entram no mundo moderno. O filme é repleto de humor, aventura e emoção – mostrando o verdadeiro valor da amizade, trabalho em equipe e acreditar em si mesmo.

Sessão Dubladas Horários: 20h55

M3GAN [RETORNA A PROGRAMAÇÃO]

Direção: Gerard Johnstone ‧ Terror/Thriller ‧ 1h 42m

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a melhor amiga de uma criança. Uma robótica brilhante dá a sua jovem sobrinha um protótipo M3GAN, mas a máquina logo se torna violenta.

Sessão Dubladas Horários: 15h00, 16h50, 18h30

HOMEM FORMIGA E A VESPA: QUANTUMANIA [3D] [ESTREIA]

Direção: Peyton Reed ‧ Aventura/Ação ‧ 2h 5m

Classificação Indicativa: 12 anos

Sinopse: O Homem-Formiga e a Vespa lutam contra Kang, o Conquistador, no reino quântico.

Sessão Dubladas Horários: 14h00 [3D], 16h30 [3D], 18h50 [3D], 20h30

Sessão Legendada Horário: 21h15 [3D]

TRIÂNGULO DA TRISTEZA [3 INDICAÇÕES AO OSCAR]

Direção: Ruben Östlund ‧ Drama/Comédia ‧ 2h 27m

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Um cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando os sobreviventes, incluindo um casal de celebridades, presos em uma ilha.

Sessão Legendada Horário: 16h00

GATOS DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO [3D] [1 INDICAÇÃO AO OSCAR]

Direção: Joel Crawford ‧ Aventura/Comédia ‧ 1h 42m

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Sessão Dubladas Horários: 14h10 [3D]

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA [3D] [4 INDICAÇÕES AO OSCAR]

Direção: James Cameron ‧ 2022 ‧ 3h 12m

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar 2: O Caminho da Água começa a contar a história da família Sully: Jake, Neytiri e seus filhos. A trama apresenta os perigos que os esperam, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que enfrentam para sobreviver e as tragédias que suportam.

Sessão Dublada Horário: 16h10 [3D],

Sessão Legendada Horário: 20H00 [3D]. Seguem em cartaz: Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania [3D], Triângulo da Tristeza, Gatos de Botas 2: O Último Pedido [3D], Avatar: O Caminho da Água [3D].

