A Bienal do Livro do Sul de Minas abre inscrições para o 1º. Encontro de Influenciadores Digitais Literários

“Bookinfluencers de Instagram, Youtube e TikTok participarão de encontro inédito em Poços de Caldas em 2024”

A participação dos influenciadores digitais na cadeia do livro é inegável. Jovens leitores brasileiros têm notadamente buscado, cada vez mais, indicações para suas próximas leituras nas redes sociais e felizmente lá encontram muitas dicas, resenhas, análises, críticas literárias. Com linguagem objetiva, lúdica, informal, intuitiva e muitas vezes até cômica, estes comunicadores alcançam leitores de todos os cantos, de todas as idades e, mais do que isso, alcançam aqueles que sequer estão pensando em ler, mas encontram ali uma informação que chama atenção, prende o interesse e acaba por incentivar a leitura.

Pensando nessa força dos influenciadores digitais e sua contribuição para o fomento do livro e da leitura, a 19ª. Bienal do Livro do Sul de Minas (Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas) abre inscrições para o 1º. Encontro de Influenciadores Digitais Literários, com o tema: “Se tem quem leia, é literatura. O importante é ler! Ou não?”

A magia dos livros está prestes a ganhar vida em um encontro especial que irá reunir os mais apaixonados e talentosos influenciadores digitais literários do Brasil na Bienal do Livro do Sul de Minas em Poços de Caldas. Se você é um amante da literatura, um criador de conteúdo ou apenas alguém curioso para explorar as tendências digitais no universo dos livros, este é o lugar onde você precisa estar!

As inscrições para os influenciadores são gratuitas, mas as vagas são limitadas e podem ser feitas de 31 de julho a 30 de setembro de 2023. Para garantir sua participação no 1º. Encontro de Influenciadores Digitais Literários na Bienal do Livro do Sul de Minas, dividir a mesa com influenciadores convidados e ter seu espaço garantido na tenda de autógrafos, acesse [link de inscrição] https://pt.surveymonkey.com/r/digitalinfluencerbienalsuldeminas e preencha o formulário. Após o registro, você receberá um e-mail de confirmação com todos os detalhes do evento.

Não perca esta oportunidade única de mergulhar no mundo dos influenciadores literários, trocar experiências, aprender com os melhores e, claro, celebrar a literatura em sua forma mais atual e vibrante! Contamos com a sua presença para tornar este encontro ainda mais especial!

A Bienal do Livro do Sul de Minas, é uma continuidade da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, e vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio de 2024, no Parque José Affonso Junqueira. Os interessados em participar da Bienal do Livro do Sul de Minas podem entrar em contato pelo 35 3697 1551 para mais informações sobre espaço, programação cultural, e especialmente, novos lançamentos e encontros literários.

A Bienal do Livro do Sul de Minas – Poços de Caldas é uma realização da GSC Eventos/Flipoços e Associação LiterACult. Conta com patrocínio da Myrallis, Nutrire e Docol. Seja também patrocinador desta importante iniciativa cultural literária de Poços de Caldas e de reconhecimento internacional. Apoio Câmara Brasileira do Livro e Câmara Mineira do Livro.