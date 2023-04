“A Garota Radiante” tem como pano de fundo o nazismo e faz um convite a um olhar positivo sobre a vida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma protagonista solar, jovem e cheia de vida, que de fato domina a cena. A Paris de 1942. O nazismo e os inúmeros atos violentos cometidos contra os judeus. Todos estes ingredientes fazem de “A Garota Radiante”, um filme que nos faz pensar, rir e chorar. Tudo é mostrado e dito com tanta leveza, que sem ler a sinopse, podemos demorar bons minutos até compreender do que de fato, se trata a história.

Irene, brilhantemente interpretada por Rebecca Marder é uma jovem judia que sonha ser uma atriz de sucesso. Em meio aos ensaios, ela trabalha, descobre o amor e compartilha seu cotidiano com o pai, o irmão e a avó. Enquanto isso, seu parceiro de teatro, Jo, vivido por Ben Attal, desaparece “misteriosamente”. Ela vê a família ter que entregar objetos de conexão com o mundo, como o telefone, o rádio e as bicicletas. Com um pé no sonho e outro na realidade, Irene ignora os perigos que ela e a sua família correm na França ocupada pelo exército nazista. O figurino da protagonista é um charme à parte, assim como as paisagens parisienses e a sonoridade e elegância do idioma francês. Pelo contexto e tudo o que conhecemos deste triste capítulo da história mundial, sem dúvidas não é um filme com final feliz, mas é muito mais sobre a nossa opção de um olhar alegre e otimista, mesmo em meio ao caos e às adversidades. Faz a gente refletir sobre a vida. Em Poços, “A Garota Radiante” tem sessão diária legendada às 16h40.

Beatriz Aquino