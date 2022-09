A partir desta sexta-feira escolas recebem espetáculo de palhaçaria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Cia Palhosso inicia nesta semana as apresentações do espetáculo “1,2,3, Palhacei”, com o objetivo de levar arte e alegria para alunos de escolas públicas poços-caldenses. A iniciativa é um projeto de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Pollo Engenharia, Acqua Residencial e Paço das Águas Office Tower. O primeiro local a receber o “1,2,3, Palhacei” é a Escola Estadual Dona Francisca Tamm Bias Fortes, na tarde desta sexta-feira (2).

As próximas apresentações vão acontecer durante a Semana da Criança, dias 11 e 14 de outubro, nas escolas municipais Maria Ovídia Junqueira e Lions Club, respectivamente. De acordo com o grupo, essas escolas foram selecionadas com a intenção de descentralizar o projeto e proporcionar o contato das crianças com a arte, o circo e o teatro. Assim, o “1,2,3, Palhacei” será levado às zonas leste, sul e oeste da cidade.

O espetáculo é composto por intervenções cênicas voltadas ao público infantil, com os palhaços Mazinha (Aria Nery), Nina (Livia D’Angelo), Silva (João Araújo) e Zezuli (Naiade Moras). A produção, com duração aproximada de 40 minutos, é um trabalho autoral da Cia Palhosso, com inspiração em números clássicos do circo e momentos icônicos da televisão brasileira, que se unem para criar uma nova história.

O grupo

A Cia Palhosso foi criada em 2020 e desde então tem realizado diversas produções teatrais e audiovisuais para o público de Poços de Caldas e região. Formado pelos artistas Aria Nery, João Araújo, Lívia D’Angelo e Naiade Moras, o quarteto investiga os encontros entre a palhaçaria, a música, o teatro e o audiovisual. O grupo foi premiado com o primeiro lugar no Fest Artes Cênicas 2021, com a cena autoral “Desce um cafezinho?”, na categoria “Cenas Instantâneas”, e também produziu espetáculos para o Festival Poços Curte em Casa e Circo Fest Cinema, além de ter projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, edital Economia Criativa e Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Recentemente, o grupo se apresentou no Julho Fest com as intervenções “Palhaokê”, no Marco Divisório, e “Chuchu Beleza: é dia de feira!”, ao redor do Mercado Municipal.