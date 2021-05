A partir deste sábado (22) tarifa de ônibus passa a ser R$4,00

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informou no final da tarde de ontem (21) que foi feito um novo contrato emergencial de até 180 dias com a empresa de transporte Circullare, que começa a valer a partir deste sábado (22). A tarifa teve uma redução de R$0,25, passando a ser R$4,00.

A empresa publicou nas redes sociais uma nota dizendo que “após longas negociações onde a tarifa inicial apresentada foi de R$ 5,45 a Circullare aceitou trabalhar com taxa de lucro zero, sem repassar os custos da depreciação da frota e aluguel de garagem com isso foi possível reduzir o valor para R$ 4,70. Com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal com o projeto de concessão de subsídio de R$ 0,70 por passageiro foi possível a redução da tarifa atual de R$ 4,25 para R$ 4,00. Mensalmente serão repassadas à concessionária o total de 350 mil reais de subsídio”.

A Circullare explicou ainda que o bilhete da passagem no valor de R$4,25 será aceito na roleta até o dia 31 de maio. A partir do de segunda-feira (24) o bilhete poderá ser trocado por crédito eletrônico na Agência Amigo.

No dia 1º de junho o bilhete de passagem no valor de R$4,25 perderá a validade.