Polícia Civil de Poços de Caldas prende foragido da Justiça por posse de drogas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu, nessa segunda-feira (29), um homem de 26 anos, em razão de sentença condenatória.

Na ocasião do cumprimento do mandado de prisão, a equipe policial localizou na residência do alvo grande quantidade de entorpecentes, motivo pelo qual o foragido da Justiça ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O trabalho da PCMG é decorrente de levantamentos da Agência de Inteligência Policial, com colaboração da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), após informações de que no imóvel, localizado no bairro Conjunto Habitacional, zona Sul da cidade, estariam sendo armazenados entorpecentes. Com a apuração e em posse da ordem judicial contra o investigado, uma ação foi realizada no endereço, culminando na prisão.

No local, os policiais civis encontraram, dentro de uma sacola em um rack da sala, dois sacos contendo pinos utilizados no acondicionamento de entorpecentes; uma balança de precisão e uma faca com resquícios de droga; 94 pinos contendo substância similar à cocaína e uma porção bruta do material; 14 porções de substância semelhante à maconha; 32 pedras e cinco porções maiores de substância similar ao crack; e sete comprimidos de substância semelhante ao ecstasy.

Durante a operação, o suspeito tentou fugir pelo muro dos fundos da casa, mas foi contido pelos policiais. Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Fonte: Divulgação/PCMG

Beatriz Aquino