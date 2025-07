Abertas as inscrições para a 2ª Corrida Night Run “Quebrando o Silêncio”

Atualizado em 22 de julho de 2025

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida Night Run “Quebrando o Silêncio”, marcada para o dia 30 de agosto, em Poços de Caldas. A corrida noturna faz parte das ações do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

O evento é promovido pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio das forças de segurança — Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

Além do incentivo à prática esportiva, a corrida tem como objetivo principal mobilizar a população e reforçar a importância do combate à violência de gênero. As inscrições estão disponíveis no site da Runner Brasil: bit.ly/NightRunPocos2024.

Expectativa é reunir 1.200 atletas

A secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho Messias, afirmou ao jornalismo da TV Poços que a expectativa para este ano é receber cerca de 1.200 inscritos.

Ela destacou ainda que o percurso será o mesmo da edição passada:

“Os atletas gostaram e decidimos manter o percurso”, afirmou.

Mobilização pelo fim da violência

A campanha Agosto Lilás é voltada à divulgação da Lei Maria da Penha e à promoção de ações educativas e preventivas contra a violência doméstica. Desde 2022, a mobilização ocorre em todo o país.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais registrou 183 feminicídios em 2023, sendo o segundo estado com maior número de casos — um aumento de 18% em comparação com 2021.

Em Poços, ao longo do mês, outras atividades também serão promovidas para engajar a comunidade na causa. “Queremos chamar a atenção para a gravidade do problema e incentivar o respeito e a proteção das mulheres”, reforçou Marcela.

Rede de apoio em Poços

O município dispõe de serviços especializados no atendimento a mulheres em situação de violência: