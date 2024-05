Abertas as Inscrições para o 1º Simpósio e Fórum sobre HIV e AIDS em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Municipal de IST/AIDS está com as inscrições abertas para o 1º Simpósio e Fórum sobre HIV e AIDS, que será realizado em Poços de Caldas. O evento tem como objetivo capacitar os profissionais de saúde e construir uma rede de enfrentamento eficaz contra o HIV e AIDS, abordando temas como diagnóstico, manejo clínico e tratamento.

O Simpósio acontecerá no Espaço Cultural da Urca, nos dias 5 e 6 de agosto, das 8h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site até a data do evento: https://www.sympla.com.br/evento/i-simposio-sobre-hiv-e-aids-diagnostico-manejo-clinico-e-tratamento-em-pocos-de-caldas/2424581?qrcode=true&isTTCP=false.

A programação do evento pode sofrer alterações até os dados do evento, por isso, os participantes são orientados a acompanhar as atualizações. Profissionais de saúde de todo o Brasil são convidados a participar deste importante momento de aprendizado e troca de experiências.

Ao final do Simpósio, os participantes recebem certificação, atestando sua participação e contribuição para a divulgação de conhecimento na área.

Para mais informações e detalhes sobre o evento, acesse o link de inscrição ou entre em contato com o Programa Municipal de IST/AIDS pelo (35) 99809-1731.