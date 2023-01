Abertas inscrições para famílias acolhedoras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para famílias que queiram acolher temporariamente crianças e adolescentes afastados de suas famílias por medida de proteção, quando ela se encontra impossibilitada de cumprir suas funções. O serviço de acolhimento em Família Acolhedora, é executado pela Associação Criança Feliz, e seu objetivo é acolher temporariamente em ambiente familiar crianças e adolescentes afastados de sua família.

Enquanto a equipe trabalha o retorno da criança ou adolescente para sua família.A família acolhedora é responsável por cuidar e acolher essas crianças e/ou adolescentes temporariamente em seus lares.

A Associação é responsável por captar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras. Em Poços de Caldas, o serviço existe desde 2007 e mais 70 de famílias já fizeram parte desse projeto.

De acordo com a coordenadora da Associação Criança Feliz, Aline Garcia Olímpio Atualmente o serviço conta com poucas famílias cadastradas, mais famílias são essenciais para ajudar para continuidade do serviço.

“A família acolhedora precisa ter o desejo em ajudar e cuidar, para proporcionar proteção e afeto as crianças e adolescentes que acolhem. O acolhimento familiar é uma medida protetiva, temporária e excepcional, diferente de uma adoção, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Representa um serviço dentro da Proteção Social Especial, com os demais serviços de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes em situação de risco social, afastados de suas famílias de origem, por decisão judicial. Quanto mais famílias fizeram parte dessa base, conseguimos ajudar mais crianças para um futuro melhor” informou a coordenadora.

Para se tornar uma família acolhedora é preciso atender aos seguintes critérios;

• Morar em Poços de Caldas

• Ter mais de 18 anos

• Dedicação e afeto com crianças e adolescentes

• Não estar incluído no Sistema Nacional de Adoção e não ter o desejo de adotar

A família que tiver interesse em fazer a diferença na vida de uma criança ou adolescente, oferecendo proteção, amor e cuidado, pode entrar em contato pelo telefone/Whatsapp (35) 98707-1454.

Beatriz Aquino