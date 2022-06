Aberto edital de credenciamento para participação de cervejarias artesanais na Festa Julina da zona sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura abriu Edital de Credenciamento para empresas de produção sul-mineira de cervejas artesanais para a exploração comercial de tendas durante a Festa Julina da Zona Sul, que acontece nos dias 2 e 3 de julho, no Parque Ecológico da Zona Sul.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (24) e está disponível neste link https://bit.ly/3xVUtAm. O credenciamento deverá ser feito exclusivamente através do email secultpocos@gmail.com, até o dia 29 de junho de 2022.

Podem participar do Edital de Credenciamento, as empresas de produção sul-mineira de cervejas artesanais com CNPJ no município de Poços de Caldas, micro e pequenas cervejarias, enquadradas como microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

No dia 29 de junho, às 14h, na Secretaria Municipal de Cultura, a Comissão responsável pelo processo de credenciamento, na presença das empresas proponentes e demais pessoas presentes, procederá a abertura dos envelopes protocolados, visando à verificação de atendimento das condições estabelecidas no edital, sendo declarados habilitados aqueles que estiverem com a documentação regular.

Como contrapartida social, cada cervejaria credenciada deverá destinar 16% do total de sua arrecadação no evento para as escolas da Rede Municipal de Ensino participantes da Festa Julina da Zona Sul, devidamente credenciadas pela Secretaria Municipal de Educação.

A festa

Realizada pela primeira vez, a Festa Julina da Zona Sul acontece nos dias 2 e 3 de julho, sábado e domingo, com shows musicais, comidas típicas e manifestações folclóricas, especialmente as quadrilhas.

A praça de alimentação será de responsabilidade das escolas públicas, centros de educação infantil e unidades do Programa Municipal da Juventude que manifestaram interesse em participar das festas, com toda a renda revertida para os caixas escolares. Além disso, as cervejarias artesanais também vão participar dos festejos juninos, com parte da renda destinada às escolas participantes.