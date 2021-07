Abobrinhas recheadas com carne seca & Bolachinhas de castanha do Pará

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ABOBRINHA RECHEADA COM CARNE SECA & BOLACHINHAS DE CASTANHA DO PARÁ

INGREDIENTES DAS ABOBRINHAS

4 abobrinhas italianas

500 gr. de carne seca cozida e desfiada

2 tomates picados

1 xícara de chá de bacon picadinho

3 xicaras de chá de purê de batatas

1 xícara de chá de cebola picada

Sal, salsinha, óleo vegetal e queijo parmesão a gosto

PREPARO

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento, retire os miolos com auxílio de uma colher de chá e cozinhe até o ponto ao dente somete em água.

Refogue em um filete de óleo todos os ingredientes do recheio, inclusive os miolos de abobrinhas também picados, menos a salsinha que será misturada depois de retirado do fogo e o parmesão, recheie cada meia abobrinha com o refogado, cubra com purê, salpique parmesão ralado e asse em forno médio.

INGREDIENTES DAS BOLACHINHAS

½ xícara de chá de castanhas do Pará trituradas

½ xícara de chá de açúcar refinado

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

100 gr. de manteiga

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher sopa rasa de fermento em pó

3 ovos

50 gr. chocolate meio amargo em barras

PREPARO

Misture todos os ingredientes, menos o chocolate, amasse vigorosamente, abra na bancada com auxílio de rolo de massas até meio centímetro de espessura, corte no modelo desejado, distribua em assadeira forrada com papel manteiga, asse em forno quente até começar a dourar, retire do forno, decore com chocolate derretido e deixe esfriar.