Abono salarial do PIS/PASEP começa a ser pago nesta semana

Começa a ser pago nesta quarta-feira,(15), o abono salarial do PIS/Pasep de 2023 (ano-base 2021). Recebem neste primeiro mês, os trabalhadores aniversariantes de janeiro e fevereiro.

A estimativa é de que mais de 23 milhões de trabalhadores recebam até um salário mínimo, reajustado em janeiro, até o mês de dezembro. Os interessados em saber se têm direito ao dinheiro e qual valor receberá, pode realizar a consulta na Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que receberam, de empregadores que contribuem para os programas, até dois salários-mínimos mensais, em média, no período trabalhado. É preciso ainda que os dados relativos a 2021 tenham sido informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no e-Social.

Os valores variam de R$ 108,50 a R$ 1.302, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021.

Beatriz Aquino

Fonte: Caixa Econômica Federal

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.