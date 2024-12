Abrace e Ministério de Minas e Energia conhecem iniciativas de descarbonização da Alcoa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Representantes da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace) e do Ministério de Minas e Energia (MME) visitaram a Alcoa Poços de Caldas, nesta quarta-feira, 11 de dezembro. A comitiva conheceu os avanços em inovação e sustentabilidade da empresa rumo à transição energética, que contribuem para alcançar a ambição de Net Zero (zero emissões de carbono) até 2050.

“Nos últimos três anos a Alcoa investiu R$ 1,6 bilhão em projetos que promovem a transformação dos seus processos produtivos, desde a extração da bauxita até o refino e a redução, para substituir combustíveis fósseis e combater as mudanças climáticas”, destaca Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente e Licenciamento da Alcoa Poços de Caldas. “A unidade já reduziu em 30% as taxas de emissões de carbono em relação aos níveis de 2019, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis, como reciclagem de alumínio nos processos produtivos, operação de caldeiras elétricas na refinaria e implementação do Filtro Prensa, que permite a disposição de resíduo de bauxita à umidade natural”.

A Abrace foi representada pelo seu presidente Paulo Pedrosa, Jéssica Guimarães, Letycia Pedroza, Vagner Vargas e Victor Iocca. Já do MME estiveram presentes Leandro de Oliveira Albuquerque, diretor de Programas na Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento; José Luiz Ubaldino de Lima, diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral, e Sérgio Soares Ayrimoraes, coordenador Geral de Estudos Integrados. O grupo foi recepcionado por Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Governamentais e Comunicação, Juliana Noronha, gerente de Relações Institucionais, Rafael Garrio, gerente Comercial de Energia, Daniel Soares, gerente Regional de Meio Ambiente, e Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente e Licenciamento, e Jéssica Milani, gerente de Energia.

Leandro Albuquerque afirmou que os projetos da Alcoa com foco em descarbonização e tratamento de resíduos são exemplos a serem compartilhados no setor. “Eles têm uma grande aderência ao que estamos buscando, que são experiências que reduzam as emissões de carbono e garantam maior sustentabilidade das operações”, destacou. “Pretendemos usá-los como exemplo na elaboração dos planos que estamos trabalhando, como o Plano Clima e Nova Indústria Brasil, entre outros, desenvolvidos em parceria com os Ministérios do Meio Ambiente e da Indústria”.

Já Paulo Pedrosa, presidente executivo da ABRACE, reforçou a importância da visita para conhecimentos práticos sobre as indústrias que investem na transição energética. “A vivência na indústria fortalece a nossa linha de argumentação e o diálogo nas nossas diversas frentes. É preciso analisar as indústrias que consomem energia e dar competitividade para ampliação da produção do país para abastecer o mercado doméstico e exportar produtos verdes para o mundo”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0