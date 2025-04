Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entenda quais são as principais doenças oculares que podem causar cegueira

O quarto mês do ano recebe o nome de Abril Marrom, mês de prevenção, combate e reabilitação às diversas formas de cegueira. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para evitar a perda total ou parcial da visão.

Muitas doenças oculares se desenvolvem silenciosamente, sem sintomas aparentes nos estágios iniciais. Por isso, consultas regulares ao oftalmologista são fundamentais, permitindo que problemas sejam detectados logo no começo e tratados a tempo. A recomendação dos especialistas é que todos realizem um check-up oftalmológico pelo menos uma vez ao ano ou conforme orientação médica.

A perda total ou parcial da visão pode estar relacionada à hereditariedade ou outras condições inevitáveis. Dados do IBGE indicam que mais de seis milhões de pessoas no Brasil têm deficiência visual. Entretanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% dos casos de deficiência visual em todo o mundo poderiam ser evitados se a pessoa cuidasse de forma correta da sua saúde ocular.

Por isso, a campanha Abril Marrom ganhou às ruas no ano de 2016. O mês escolhido para a campanha foi abril devido ao Dia Nacional do Braille, que acontece no mesmo mês, no dia 8. Já a cor marrom representa a cor de íris mais comum dos brasileiros.

O idealizador da campanha Abril Marrom foi o médico oftalmologista, Suel Abujamra, falecido em 2018. Muito conhecido na área da Medicina, ele foi pioneiro no diagnóstico e no tratamento da retinopatia diabética no Brasil. Durante a carreira, Abujamra foi presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Doenças que podem levar à cegueira

As cinco principais doenças oculares que podem levar à cegueira completam ou parcial são:

1. Catarata

Em casos de catarata, o paciente pode ter uma perda visual progressiva. A principal causa é o envelhecimento ou a exposição excessiva ao sol sem a proteção adequada. Em alguns casos ela pode ser congênita (estar presente desde o nascimento). É a principal causa de cegueira reversível no Brasil e no mundo. Ou seja, se tratada adequadamente, tem cura.

2. Glaucoma

O glaucoma, caso não seja tratado a tempo, pode levar à cegueira completa e irreversível. Esta doença ocular grave consiste no aumento da pressão intraocular. Ela atinge o nervo óptico e em sua fase inicial permanece silenciosa. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

3. Ceratocone

Já o ceratocone é uma doença ocular que causa a deformação da estrutura da córnea, causando uma redução central e levando a uma saliência no formato aproximado de um cone, nos casos mais avançados.

4. Retinopatia Diabética

A retinopatia diabética é uma doença ocular grave. Como o próprio nome já diz, ela está relacionada à diabetes e a glicemia descontrolada. Esta enfermidade afeta diretamente a retina e pode causar cegueira.

5. Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI)

É uma doença degenerativa que causa danos à mácula – parte da retina responsável pela visão central e pela visão de detalhes finos. A maioria dos casos faz parte do processo de envelhecimento e se manifesta em pacientes 60+.

Agende sua consulta no Donato Hospital de Olhos agora mesmo e dê o primeiro passo para enxergar o mundo com mais clareza!