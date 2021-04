Academia, motel e bares de Poços de Caldas são interditados durante feriado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Força Tarefa de Fiscalização, criada pelo Comitê de enfrentamento à Pandemia em Poços de Caldas, intensificou os trabalhos desde a última quinta-feira(1º), visando o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Devido ao feriado de sexta-feira(02) e também ao “feriadão” adotado pelo estado de São Paulo, o trabalho de fiscalização foi ampliado em Poços, inclusive com o auxílio de barreiras nas entradas da cidade.

Desde a última quinta-feira (1º), cinco estabelecimentos foram interditados por descumprimento de medidas, sendo um motel, uma academia e três bares. Também houve a autuação de uma residência e um açougue, e 28 estabelecimentos receberam orientações. As equipes trabalharam também na fiscalização da venda de bebidas alcoólicas que está proibida em Poços de Caldas desde o último dia 25 e fizeram quatro apreensões.

Foram registradas também 75 denúncias improcedentes sobre aglomerações ou irregularidades no funcionamento de estabelecimentos. Grande parte destas denúncias foram sobre residências onde só se encontravam os moradores, estabelecimentos que se se encontravam fechados e endereços não existentes. “Estas falsas denúncias atrapalham muito o serviço de fiscalização que já conta com um efetivo pequeno. Mas é bom destacar que a população tem sido fundamental neste trabalho denunciado estabelecimentos que estão descumprindo as medidas de prevenção”, disse Rafael Conde Maria, Secretário de Defesa Social. Destaca ainda que além do telefone 153, as denúncias podem ser feitas pelo site da Prefeitura, através do e-ouve, e também pelo e-mail covid19pc@gmail.com.

A Guarda Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que realizou o controle de entradas da cidade, não permitindo veículos de passeio vindos de outras localidades. Embora não tenha um número total sobre o movimento de veículos, a avaliação da fiscalização é que o movimento foi muito baixo se comparado com outros feriados. “Todo cuidado é necessário neste momento. As barreiras trabalharam de forma alternada, pois grande parte das nossas equipes estava atuando na fiscalização por toda a cidade, e tivemos um resultado satisfatório já que a nossa maior preocupação era a vinda de veículos de turistas para Poços”, finalizou o secretário.