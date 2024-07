Ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil resulta em grande apreensão de drogas e produtos furtados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma operação conjunta realizada nesta quinta-feira, 18, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em Poços de Caldas resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e produtos furtados. A ação teve início durante a investigação de um caso de receptação de um notebook furtado no dia anterior. O suspeito de 33 anos revelou a origem do equipamento e afirmou ter feito outras compras com o mesmo vendedor.

As equipes policiais se dirigiram à rua Doutor Norberto Carlos Ferreira, onde localizaram o suposto receptador, um jovem de 18 anos, saindo de uma residência junto com outras três pessoas. Após uma abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo, que foram liberados, exceto o suspeito principal.

Devido à suspeita de que haveria materiais furtados na residência e relatos de moradores sobre intenso tráfico de drogas no local, as equipes policiais entraram no condomínio. Na escadaria de acesso ao apartamento do suspeito, foram encontrados três vasos contendo 17 mudas de maconha.

A mãe do suspeito, de 36 anos, acompanhou a ação policial, mas não soube informar a procedência dos materiais encontrados. Durante a busca no apartamento, os policiais apreenderam 12 aparelhos de telefone, 2 TVs, 3 videogames, 17 mudas de maconha, 1 máquina de cartão de crédito, 2 balanças de precisão, 2 câmeras de vídeo monitoramento, 2 pacotes de maconha, 20 tabletes de maconha, 4 buchas de maconha, 8 pedras brutas de crack (aproximadamente 800g), 343 pedras de crack, R$2.800,00 em moeda corrente, 3 caixas de som portátil, 1 capa de colete balístico sem placas E 2 porções de cocaína.

O suspeito e sua mãe foram presos, encaminhados para atendimento médico e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM