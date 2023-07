Ação Policial resulta na prisão de 03 suspeitos de roubo, recuperação de dinheiro e celular, e apreensão de arma de fogo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada do dia 29, por volta das 00h15m, uma operação conjunta das equipes Tático Móvel e 162ª Companhia da Polícia Militar culminou na prisão de três indivíduos suspeitos de cometerem um roubo em um posto de combustível no centro da cidade.

Tudo começou quando uma equipe Tático Móvel foi acionada pelo frentista de um posto de combustível, localizado no centro de Poços de Caldas, que relatou ter sido vítima de um roubo. O funcionário forneceu informações importantes sobre as características dos criminosos, o que permitiu que as forças policiais iniciassem uma busca imediata.

Com base nas descrições fornecidas, as equipes policiais conseguiram localizar os suspeitos em um imóvel na rua Antônio Viviane, onde estavam escondidos. Os três indivíduos foram identificados como E.A.R.S., de 15 anos; G.H.O.S., de 15 anos; e D.R.A., de 18 anos. Todos foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram e apreenderam 01 revólver calibre 32, R$ 393,00 em notas diversas e 01 celular.

Além disso, o suspeito maior de idade, D.R.A., foi preso em flagrante durante a operação, enquanto os dois menores de idade, E.A.R.S. e G.H.O.S., foram apreendidos pela participação no crime.

Com os suspeitos sob custódia e o material do roubo devidamente recuperado, a Polícia Militar conduziu o trio e as evidências apreendidas à Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais pertinentes.

ALCO – 29º BPM