Ação Solidária 2020 em prol da APAE é realizada nesta quinta em Poços de Caldas

Troque 5kg de alimento não perecível por um voucher das Thermas Antônio Carlos

Alice Dionisio | 09h30

Está sendo realizada nesta quinta-feira (24), a Ação Solidária 2020. Para participar, basta doar 5kg de alimentos não perecíveis e em troca você recebe um voucher para agendar algum serviço nas Thermas Antônio Carlos. A entrega dos produtos pode ser feita das 9h às 18h, na recepção do balneário, que fica localizado na Rua Junqueiras, centro da cidade.

O projeto deste ano tem como objetivo arrecadar meia tonelada de alimentos que serão doados para a APAE de Poços de Caldas. “Durante este período de pandemia não está tendo os atendimentos presenciais, por isso estamos doando e ajudando as famílias dos atendidos, que se encontram em mais situação de vulnerabilidade. Muitos já passavam necessidades e com a pandemia, acabaram perdendo emprego e a situação piorou. Todo mês procuramos doar uma cesta básica à essas pessoas” explica Gláucia Boaretto, coordenadora da APAE.

Em parceria, a Thermas Antônio Carlos vai doar 111 voucher’s para as primeiras pessoas que fizerem a doação dos alimentos. Entre os serviços disponíveis estão massagem relaxante, escalda pés, limpeza facial, depilação nas axilas e reflexologia. “A pessoa pode entrar em contato com a gente em até 30 dias para realizar o agendamento do serviço” orienta Danielle Telini Buono, coordenadora administrativa.

A direção das Thermas vai fazer o controle e fluxo de pessoas, além de fiscalizar o distanciamento entre pessoas, no caso de fila. Todos deverão usar máscaras e no entrada haverá a medição de temperatura, além da higienização com álcool 70% para todos.