Acia celebra destaques do ano em noite de gala em Poços de Caldas

Em uma celebração repleta de emoção e reconhecimento, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) realizou, na última semana, uma cerimônia para homenagear personalidades e empresas que se destacaram em 2024. O evento, realizado no elegante Thermas Hotel, destacou trajetórias inspiradoras de pessoas e organizações que impulsionaram o desenvolvimento da cidade.

Entre os homenageados estavam Marcus Togni (Cerâmica Togni), Benedito Coutinho de Almeira (Relojóias), Walter Pereira Araújo (Cantina do Araújo), Manoel Silvério Severini (Grupo VN), Rafael Curimbaba (Mineração Curimbaba), Elita Miguel e suas filhas Vivian e Letícia, Valmir Rodrigues da Silva (Presidente da Federaminas) e Sérgio Azevedo (prefeito de Poços de Caldas).

O presidente da ACIA, Giovani Granato, destacou a importância de reconhecer o esforço e dedicação daqueles que contribuem para o crescimento de Poços de Caldas. “Mais um ano que passou, mais uma noite especial de homenagens. Este é o momento de reconhecer aqueles que fazem a diferença na nossa cidade”, afirmou.

O prefeito Sérgio Azevedo foi um dos destaques da noite, recebendo uma homenagem especial pela parceria e contribuições durante seus dois mandatos, que chegam ao fim em 2024. Em seu discurso, Sérgio agradeceu à ACIA pela distinção e reforçou a relevância da entidade para o progresso econômico de Poços de Caldas.

“É uma honra ser homenageado pela ACIA, uma instituição que representa milhares de empresas e uma grande parte do PIB da nossa cidade. Essa homenagem, especialmente no encerramento do meu mandato, me deixa extremamente feliz e grato,” declarou o prefeito.

Ele também reconheceu a independência e o compromisso da ACIA com o bem-estar de Poços de Caldas, ressaltando sua atuação como parceira da administração municipal. “A ACIA sempre trabalhou de forma apolítica, com foco no desenvolvimento da cidade. Esse tipo de colaboração é essencial para o progresso do município,” completou.

Sérgio aproveitou para expressar sua gratidão aos três presidentes da ACIA que atuaram durante sua gestão: Márcio, Cobra e Giovani Granato, além de suas respectivas diretorias. “Trabalhamos juntos em prol da cidade, e essa união foi um dos pilares do sucesso de Poços de Caldas,” finalizou.

A relação entre a prefeitura e a ACIA foi marcada por iniciativas que fortaleceram o comércio local, atraíram investimentos e promoveram o desenvolvimento econômico. Durante os dois mandatos de Sérgio, a ACIA consolidou-se como um elo fundamental entre o setor público e o privado.

Ao encerrar sua participação no evento, o prefeito destacou a continuidade do trabalho conjunto como essencial para o futuro de Poços de Caldas: “Saio com a certeza de que a parceria entre prefeitura e ACIA continuará sendo um alicerce para o progresso da nossa cidade.”

A noite de gala da ACIA reforçou não apenas o reconhecimento de personalidades e empresas, mas também o espírito de colaboração que tem impulsionado Poços de Caldas rumo a um futuro próspero e promissor.