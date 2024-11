Acidente com caminhão deixa motorista ferido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um acidente envolvendo um caminhão baú foi registrado na manhã desta quarta-feira, 13, na Rua João Maria Casalinho, no bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, por razões ainda desconhecidas, e colidiu com um carro estacionado antes de atingir o muro de uma propriedade. No momento do incidente, o caminhão estava sem carga.

Durante o ocorrido, um motociclista que subia pela via por pouco não foi atingido pelo caminhão, mas conseguiu desviar a tempo, evitando um acidente ainda mais grave.

O motorista do caminhão sofreu uma fratura na perna e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à UPA para atendimento médico.

As causas do acidente seguem sendo investigadas.