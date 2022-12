Acidente com vítima fatal na serra da Prata

Beatriz Aquino

Um grave acidente na noite desta terça-feira (20), na rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 245, próximo ao pedágio, resultou na morte de um morador de Poços de Caldas-MG. A vítima, identificada como Benedito Crispim, de 71 anos, subia a serra da Prata em um Prêmio, placas GUD-2820, quando, por motivos ignorados, o veículo atravessou a pista, batendo de frente com uma carreta que descia a serra. No impacto, o carro se partiu ao meio.

A Polícia Militar Rodoviária de Casa Branca, equipes da concessionária Renovias e militares do Corpo de Bombeiro paulista atenderam à ocorrência, e o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista, após realização de perícia no local.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.