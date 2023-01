Acidente de trânsito com vítima em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu no km 35 da Rodovia 455 em Andradas – MG, para atender a ocorrência de um sinistro de trânsito com vítima grave.

De acordo com relatos colhidos pela PM, a vítima havia sido socorrida pelo Samu elevada até a Santa Casa de Misericórdia de Andradas. De acordo com o condutor, ele seguia com seu veículo sentido decrescente da via, Guarulhos/SP a Caldas/MG, momento em que no local do sinistro a motocicleta conduzida por pela vítima que seguia sentido crescente da via Andradas/MG a Santo Antônio do Jardim/SP, invadiu a sua mão de direção colidindo na sua lateral frontal esquerda e que do impacto veio a girar na pista e a capotar, parando em sentido contrário da pista de rolamento.

Foi realizado o teste do etilômetro, com resultado 0,00 mg/l. Apesar do seu veículo encontrar-se com a documentação em estado regular, ele foi removido por estar sobre a pista de rolamento e estar oferecendo risco para a segurança do trânsito.

A PM se deslocou até a Santa Casa de Misericórdia de Andradas, onde o condutor/vítima nos relatou que seguia com sua motocicleta sentido crescente da via Andradas/MG a Santo Antônio do Jardim/SP, momento em que o condutor do veículo que seguia sentido decrescente invadiu a sua mão de direção, vindo a colidir frontalmente. De acordo com a PM, o condutor relatou que fez uso de 02 latas de cerveja. Ele aceitou espontaneamente fazer o teste do etilômetro, aferindo o resultado de 0,63 mg/l. Segundo relatos do médico de plantão, o condutor/vítima da motocicleta sofreu fraturas no ante braço esquerdo, patela e fíbula lado esquerdo, necessitando ir para o centro cirúrgico e permanecer sob os cuidados médicos.

A motocicleta foi removida pelo serviço credenciado do Detran, devido ao fato de não apresentar responsável e encontrar-se sobre o acostamento, oferecendo risco para a segurança do trânsito. O delegado da delegacia de plantão de Poços de Caldas, dispensou a perícia técnica. Não foi imposto prisão em flagrante delito ao condutor da motocicleta devido ao seu estado grave.

Beatriz Aquino