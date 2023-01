Acidente de trânsito com vítima fatal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu à rua Antonio Camilo Silva, no bairro Jardim Ipê para atender uma ocorrência de trânsito na madrugada desse sábado, (31).

Ao chegarem a local, se depararam com um veículo GM Kadett de cor prata e com emplacamento de Poços de Caldas. Em seu interior, localizaram o condutor e um passageiro. Com a chegada do SAMU e do Corpo de Bombeiros, foi confirmado o óbito do passageiro, um homem de 54 anos, que trabalhava como açogueiro.

O condutor, um marceneiro de 58 anos, foi conduzido para Santa Casa. Segundo boletim médico, ele sofreu politraumatismo no toráx e na cabeça e precisou ser entubado.

O condutor não possui habilitação nem permissão para conduzir veículo automotor, além do veículo estar com a documentação atrasada.

Beatriz Aquino