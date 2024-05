Acidente de trânsito com vítima leve é registrado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 22, por volta das 17h50, a Polícia Militar de Poços de Caldas registrou um acidente de trânsito na Avenida Vereador Edmundo Cardillo. O incidente envolveu um veículo Ford/Fiesta de cor vermelha, com placas da cidade.

A condutora, uma idosa de 66 anos, foi encontrada ao lado do carro, deitada de costas, consciente e orientada, mas queixando-se de dores no joelho. Segundo relato da própria motorista, ela perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com o guardrail. Usuários da via que presenciaram o acidente ajudaram a retirá-la do carro e a colocaram deitada no local até a chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa para atendimento médico. Durante a verificação, constatou-se que o veículo estava com o licenciamento atrasado, sendo removido pelo guincho para um pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

