Acidente de trânsito com vítima na Rua Assis

A Polícia Militar compareceu à rua Assis Figueiredo, na tarde desta quarta-feira (8), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

De acordo com informações do condutor do veículo, uma motocicleta Honda CG na cor preta, ele transitava pela rua Assis sentido crescente e que o trânsito estava congestionado, tendo por isso acessado o corredor central entre os veículos e foi surpreendido com a vítima que estava atravessando a via, não sendo possível evitar o atropelamento.

Segundo a versão da vítima, uma mulher de 34 anos, o semáforo estaria fechado para veículos e que atravessou entre eles fora da faixa de pedestre.

A vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA com escoriações no joelho direito e no pulso esquerdo.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino