Acidente de trânsito deixa dois feridos leves em Campestre

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo, 2 de junho, na rodovia MGC 267, quilômetro 481, em Campestre, deixou dois motoristas com ferimentos leves. A Polícia Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência, acionada após informações recebidas via COPOM sobre o sinistro envolvendo dois veículos.

No local, constatou-se que um VW Crossfox, conduzido por um homem de 60 anos, transitava no sentido crescente da rodovia. Na altura do quilômetro 481, em uma curva sinalizada com faixa amarela dupla contínua, o motorista realizou uma conversão à esquerda. Logo atrás, o VW Gol dirigido por um homem de 34 anos, que seguia na mesma direção, não conseguiu desviar ou parar, colidindo com o Crossfox. O impacto projetou ambos os veículos para fora da pista.

Os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, que apontou presença de álcool no sangue (0,10 mg/L e 0,21 mg/L). Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Campestre com escoriações e dores pelo corpo.

A perícia técnica foi acionada e, após a liberação do local, os veículos, em situação regular, foram removidos pelos responsáveis presentes. Três infrações de trânsito foram registradas: conversão proibida e duas por dirigir sob influência de álcool.