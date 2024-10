Acidente de trânsito em Poços de Caldas deixa condutor ferido

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta terça-feira, 08, um acidente de trânsito envolvendo um automóvel foi registrado na LMG 880, km 94, próximo à Cascata das Antas, em Poços de Caldas. A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM, que informou sobre um choque mecânico com a presença de uma vítima.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma unidade do SAMU transportando o condutor do veículo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas. O automóvel, um GM/Vectra, estava imobilizado na pista de rolamento, no sentido decrescente da via, e apresentava danos significativos na parte frontal e lateral esquerda.

De acordo com informações preliminares, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva fechada e colidiu contra um paredão de pedra à margem da pista. Após o impacto, o veículo foi projetado de volta para sua faixa de deslocamento.

Na UPA, os médicos constataram que o condutor, de 35 anos, apresentava lesões na região abdominal, com suspeita de fratura de costela e trauma crânio-encefálico, necessitando de exames adicionais. Durante a avaliação, foram notados sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa, embora o teste de alcoolemia não tenha podido ser realizado devido ao estado clínico do motorista.

A documentação do veículo estava regular e, como não havia responsável no local, o automóvel foi removido para um pátio credenciado. O condutor permanece sob observação médica enquanto a Polícia Militar tomou todas as medidas administrativas necessárias.