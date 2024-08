Acidente de trânsito em Poços de Caldas deixa um ferido em estado grave

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 22, um grave acidente de trânsito ocorreu na rodovia LMG 877, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A colisão transversal envolveu um Citroen/C3 e um Fiat/Uno e aconteceu no km 04 da via, em frente ao acesso ao hotel.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, que foi acionada ao local, o Fiat/Uno foi encontrado caído em um barranco. Os condutores dos veículos foram socorridos e levados à Santa Casa de Poços de Caldas.

O motorista do Citroen/C3, de 40 anos, relatou que estava dirigindo em direção ao seu local de trabalho quando, ao fazer uma curva à direita, perdeu o controle do veículo, derrapou e invadiu a contramão, colidindo com o Fiat/Uno que seguia no sentido oposto.

O condutor do Fiat/Uno, de 34 anos, disse que tentou desviar do Citroen desgovernado, mas acabou colidindo com a lateral direita do veículo. Ele sofreu traumas no tórax, no abdômen e no fêmur esquerdo, precisando de cirurgia e permanecendo em estado grave. O motorista do Citroen não sofreu ferimentos.

Os testes de alcoolemia realizados no hospital mostraram que o motorista do Citroen/C3 tinha uma taxa de 0,95 mg/l, enquanto o motorista do Fiat/Uno apresentou 0,00 mg/l. O motorista do Citroen alegou ter consumido um frasco de vodka na noite anterior, em sua residência.

Após a chegada da perícia, os veículos foram removidos por um guincho para o pátio credenciado. O motorista do Citroen foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool, conforme os artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi informado de seus direitos e garantias constitucionais.