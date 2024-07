Acidente de trânsito fatal é registrado na MGC 491 em Três Corações

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta terça-feira, 09, um grave acidente de trânsito resultou em uma vítima fatal na rodovia MGC 491, km 255. O incidente ocorreu por volta das 19h20min.

Conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um homem de 42 anos, natural de Campanha, conduzia um BMW X1 branco, também de Campanha, em direção a Três Corações. No quilômetro 255 da rodovia, uma pedestre de 62 anos, natural de Três Corações, saiu da frente de um ônibus parado na baia de parada e foi atropelada pelo veículo. O motorista não conseguiu parar a tempo para evitar a colisão.

O condutor do BMW não sofreu ferimentos aparentes. No entanto, a mulher faleceu no local, com o óbito sendo confirmado pelo médico do SAMU que atendeu à ocorrência.

A perícia foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo da vítima foi removido pela Funerária Municipal de Três Corações.