Acidente deixa quatro pessoas feridas em Andradas

Beatriz Aquino

Na noite desse domingo, dia 18, um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas em Andradas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve uma colisão entre dois veículos, um Fiat uno de cor preta, conduzido por um motorista de 49 anos, acompanhado de uma passageira de 60 anos e do neto de 07 anos. O outro carro, um Ford/Versailles de cor verde, era conduzido por um idoso de 73 anos.

O condutor do Fiat relatou aos policiais que, seguia de Santa Rita para Andradas quando repentinamente, o Ford invadiu a sua mão de direção, e não teve tempo de evitar a colisão frontal. Ainda segundo a PMR, o condutor do Ford seguia de Andradas para Ibitiúra de Minas.

O condutor do Ford e a criança passageira do Fiat foram encaminhados para Poços de Caldas para exames complementares. O condutor e a passageira do FIAT/ UNO receberam atendimento no Pronto-Socorro de Andradas. Ainda segundo a PMR, o motorista do Fiat realizou o teste de etilômetro com resultado de 0,00mg/l. Quanto ao condutor do veículo FORD/ VERSAILLES não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Ambos os veículos estavam devidamente licenciados, porém, não havia nenhum responsável no local para que fosse realizada a liberação, portanto, os veículos foram removidos ao pátio credenciado.