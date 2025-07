Acidente deixa três mortos, incluindo um bebê na MG-455

Atualizado em 26 de julho de 2025

Tragédia na MG-455 em Andradas: colisão entre dois carros deixa três mortos, incluindo um bebê

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (26), por volta das 18h, na MG-455, em Andradas, terminou em tragédia. A colisão envolveu um Fiat Uno e um Volkswagen Gol, de cor prata, e resultou em três vítimas fatais.

Segundo informações, o Fiat Uno foi arremessado para fora da pista com o impacto da batida, caindo em um barranco às margens da rodovia. No veículo estavam duas vítimas fatais, um homem e uma mulher — irmãos — que morreram no local.

Outros dois adultos e um bebê de apenas um mês também estavam no Uno e foram socorridos com ferimentos pela equipe do SAMU até a Santa Casa de Andradas. No entanto, infelizmente, o bebê não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

O motorista do Gol, morador de Santo Antônio do Jardim, sofreu ferimentos no pescoço.

A ocorrência mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, a concessionária EPR e a perícia da Polícia Civil, que esteve no local realizando os trabalhos técnicos. As causas do acidente ainda serão investigadas.