Acidente entre carro e carreta deixa homem ferido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grave acidente envolvendo um Fiat Uno e uma carreta estacionada ocorreu na manhã desta segunda-feira, 08, na estrada vicinal entre Poços de Caldas e Caldas, próximo à Rodovia do Contorno, em Poços de Caldas.

O condutor do Fiat Uno, um homem de 62 anos, foi retirado do veículo inconsciente pelos bombeiros e pela equipe do SAMU. Ele apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e trauma no tórax. Após o resgate, a vítima foi levada pela ambulância de suporte avançado do SAMU para um hospital da região.

A perícia técnica foi acionada para investigar e esclarecer as causas do acidente.