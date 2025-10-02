Acidente entre moto e carro próximo à Igreja de São Benedito

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Na noite desta quarta-feira, 1º de outubro, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de aplicativo foi registrado no cruzamento da Rua Capivari com a Rua São Francisco, nas proximidades da Igreja de São Benedito, em Poços de Caldas.

Segundo relatos colhidos pela reportagem da TV Poços no local, o carro subia a Rua Capivari quando foi atingido por uma moto que seguia pela Rua São Francisco. O motociclista, ao tentar acessar a Rua Capivari, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, ocasionando a colisão.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado contra o para-brisa do carro e caiu ao solo. Apesar da violência do acidente, ele não sofreu ferimentos aparentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não chegou a ser acionado, a pedido dos envolvidos.

Ainda no local, motorista e motociclista decidiram que registrariam o boletim de ocorrência presencialmente em um dos postos da Polícia Militar no dia seguinte. O carro teve o para-choque arrancado com a batida.