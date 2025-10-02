Acidente entre moto e carro próximo à Igreja de São Benedito

02out

Acidente entre moto e carro próximo à Igreja de São Benedito

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Na noite desta quarta-feira, 1º de outubro, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de aplicativo foi registrado no cruzamento da Rua Capivari com a Rua São Francisco, nas proximidades da Igreja de São Benedito, em Poços de Caldas.

Segundo relatos colhidos pela reportagem da TV Poços no local, o carro subia a Rua Capivari quando foi atingido por uma moto que seguia pela Rua São Francisco. O motociclista, ao tentar acessar a Rua Capivari, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, ocasionando a colisão.

foto: Victor Imesi

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado contra o para-brisa do carro e caiu ao solo. Apesar da violência do acidente, ele não sofreu ferimentos aparentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não chegou a ser acionado, a pedido dos envolvidos.

Ainda no local, motorista e motociclista decidiram que registrariam o boletim de ocorrência presencialmente em um dos postos da Polícia Militar no dia seguinte. O carro teve o para-choque arrancado com a batida.

foto: Victor Imesi

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

30jul

A Brasília do Sr. José está de volta

A história do Sr. José Donizeti Dias, morador de Poços de Caldas,... Leia Mais

15jul

Prefeitura convoca mais aprovados no concurso público

A Prefeitura de Poços de Caldas convocou, nesta terça-feira (15), mais 38... Leia Mais

03jul

Campeonato Mineiro de Ginástica Rítmica começa nesta sexta

Poços de Caldas sedia a partir de sexta-feira (4) o Campeonato Mineiro... Leia Mais

03set

Feapaes-MG firma parceria com TJMG para ampliar inclusão de pessoas com deficiência em Minas

A Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais (Feapaes-MG) firmou, nesta... Leia Mais

12ago

Ambulantes irregulares podem ter mercadorias apreendidas

foto: TV Poços A Secretaria de Serviços Públicos tem intensificado a fiscalização contra... Leia Mais

11ago

Profissionais de Poços marcam presença no 1º Congresso Mineiro do SAMU COREN-MG

Entre os dias 6 e 9 de agosto, o Centro de Convenções... Leia Mais

20ago

Policlínica Central apresenta problemas estruturais em Poços

A Policlínica Central de Poços de Caldas, reinaugurada em 29 de maio... Leia Mais

17jul

Novos valores tarifários entram em vigor nas praças de pedágio da EPR Vias do Café a partir do sábado (26)

A EPR Vias do Café informa que, a partir das 0h do... Leia Mais

16maio

PROCON de Poços de Caldas divulga nova pesquisa sobre o preço do gás de cozinha

O PROCON de Poços de Caldas divulgou nesta semana uma nova pesquisa... Leia Mais

09jul

Museu de Botelhos e do Café recebe quase 400 visitantes no 1° semestre e atrai turistas de outros estados

Nos primeiros seis meses deste ano, o Museu Histórico e Geográfico de... Leia Mais