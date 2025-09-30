Acidente entre motos deixa mulher ferida e condutor foge no centro de Poços

Acidente entre motos deixa mulher ferida e condutor foge no centro de PoçosRayane Paiva
Atualizado em 30 de setembro de 2025
Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 30, após ser atingida na traseira por outra moto enquanto realizava uma conversão na Rua Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Rua Pernambuco, no centro de Poços de Caldas.
De acordo com informações de equipe do Demutran, ela seguia pela Rua Pernambuco e, ao tentar acessar a Rua Rio Grande do Sul, sentiu o impacto na parte traseira da motocicleta. Com a batida, acabou caindo na via.
O condutor da outra moto, que trafegava no mesmo sentido, não prestou socorro e fugiu do local após a colisão.
A vítima sofreu ferimentos e recebeu atendimento da equipe do SAMU, que realizou os primeiros socorros no local. A área foi isolada e a ocorrência registrada pelas autoridades competentes.