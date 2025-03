Acidente envolvendo carro e motocicletas deixa três vítimas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta segunda-feira, 03, por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas atendeu a uma colisão entre um carro e duas motocicletas na Avenida Wenceslau Braz, nas proximidades da entrada do Ceasa. O acidente deixou três vítimas: a condutora e a passageira de uma das motocicletas, além do condutor da segunda moto.

As vítimas apresentavam quadro estável no momento do atendimento, mas com suspeita de fraturas. As duas mulheres foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto o homem foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

A causa do acidente ainda está sendo investigada, e a Polícia Militar segue com os trabalhos para apurar as circunstâncias.