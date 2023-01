Acidente na Av. Edmundo Cardillo

Um entregador de 29 anos ficou ferido após sofrer um acidente na noite deste sábado, (07), em Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Edmundo Cardillo, na região Leste da cidade.

O motociclista colidiu com um cavalo que invadiu a pista. Segundo os Bombeiros, o entregador sofreu trauma de face e teve a moto danificada, ele foi conduzido pela Unidade de resgate ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas.

Ainda conforme os militares, o cavalo não apresentava ferimentos e foi colocado em um pasto próximo por populares. A Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência.

Beatriz Aquino

