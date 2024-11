Acidente na Avenida Alcoa envolve dois veículos e deixa passageira ferida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu, neste domingo, 24, a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Alcoa, nas proximidades do Instituto Federal. O acidente envolveu dois veículos que seguiam no mesmo sentido, de direção centro-bairro.

De acordo com os relatos dos envolvidos, o primeiro veículo, um Peugeot 206, tentou desviar e frear ao perceber uma capivara atravessando a pista, mas não conseguiu evitar o impacto com o animal. Em seguida, o segundo veículo, um Honda Civic, colidiu na traseira do Peugeot. Com o impacto, o Peugeot foi projetado sobre o canteiro central e bateu em um poste de iluminação.

Embora a colisão tenha sido de considerável intensidade, a única vítima foi a passageira do Peugeot, que sofreu um corte contuso na cabeça. Ela estava consciente e orientada no momento do atendimento, sendo prontamente imobilizada e transportada na viatura de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para a UPA, onde foi recebida pela equipe médica e permanecia consciente ao ser encaminhada para avaliação.

Os condutores dos veículos, tanto do Peugeot quanto do Honda, não sofreram ferimentos, e todos os ocupantes utilizavam cinto de segurança no momento do acidente. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) compareceu ao local e tomou as providências necessárias para a apuração e registro do ocorrido.