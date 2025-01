Acidente na MG-455 deixa motorista ferida após veículo cair em ribanceira de 5 metros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por volta de 20h00 desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar de Andradas foi acionado para um acidente automobilístico na rodovia MG-455, na altura do km 40 entre os municípios de Andradas e Santo Antônio do Jardim. Um veículo Fox na cor prata teria perdido o controle durante uma ultrapassagem e vindo a sair da pista em direção a uma ribanceira de aproximadamente 5 metros de altura. A motorista estava consciente e orientada com dor na região da coluna cervical.

Por se tratar de local de difícil acesso, a equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros acessou o veículo e juntamente com uma equipe do SAMU realizou a imobilização e extração da vítima com o uso de cordas e uma maca apropriada para salvamento terrestre. A motorista, que apresentava ferimentos leves, foi encaminhada para o hospital pela equipe do SAMU. A concessionária EPR Sul de Minas esteve presente e apoiou na sinalização da via e remoção do veículo.