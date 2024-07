Acidente na MGC 267 em Campestre resulta em vítima fatal

Um motociclista de 19 anos, morreu após grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo, 07, na rodovia MGC 267, km 491, no município de Campestre.

De acordo com testemunhas, o jovem seguia no sentido Campestre a Bandeira do Sul quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão de direção próximo a uma curva, saindo da pista de rolamento e caindo em meio à vegetação.

Uma ambulância do município de Campestre socorreu o motociclista, que foi levado ao hospital local em estado grave, antes da chegada da equipe de resgate da Polícia Militar. Devido ao estado clínico crítico do condutor, que estava inconsciente, não foi possível colher seu depoimento ou realizar o teste de etilômetro.

A perícia compareceu ao local e realizou os procedimentos de praxe. A motocicleta, embora regularmente licenciada, foi removida para um pátio credenciado pelo DETRAN/MG em Campestre por falta de custodiante.

O motociclista que era regularmente habilitado, sofreu diversas lesões graves. Ele foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano em Alfenas devido à gravidade de seu estado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no Hospital de Campestre.

