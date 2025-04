Acidente na Serra de Campestrinho deixa motorista ferido e provoca interdição temporária de trânsito

Na tarde de ontem, 02, por volta das 15h45, um caminhão tombou na pista enquanto descia a Serra de Campestrinho. O acidente ocorreu devido a condições adversas ou possível falha mecânica, fazendo com que o veículo perdesse o controle. O motorista ficou preso na cabine, sendo necessário o resgate.

Equipes do SAMU rapidamente chegaram ao local e realizaram os procedimentos de salvamento. O motorista foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

O trânsito na região foi temporariamente interrompido, mas, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, a via foi liberada e a circulação voltou ao normal após a retirada do caminhão.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.