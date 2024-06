Acidente na zona oeste de Poços de Caldas derruba seis postes de energia

Na noite de ontem, 30, por volta das 21 horas, um grave acidente na Avenida Padre Clétus Cox, próximo à PUC, em Poços de Caldas, mobilizou o Corpo de Bombeiros e diversos órgãos de segurança. Um veículo Renault Kwid, de cor vermelha, colidiu com um poste de energia elétrica, resultando na queda de outros cinco postes, totalizando seis postes derrubados.

Ao chegar ao local, os bombeiros isolaram imediatamente a área em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos competentes para garantir a segurança dos envolvidos e dos transeuntes. As vítimas, entre elas o motorista de 21 anos e mais quatro rapazes de 20 e 21 anos, estavam conscientes e em condições estáveis, não sendo necessária a retirada imediata dos veículos.

O Departamento Municipal de Eletricidade (DME) foi acionado e, após avaliação, desligou o sistema elétrico para prevenir riscos de choque e outros perigos. Com a área segura, as vítimas foram retiradas dos veículos e atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após avaliação médica, constatou-se que nenhuma delas necessitava de transporte para a unidade hospitalar.

Durante o atendimento, o motorista do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou 0,57 mg/L de álcool. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.